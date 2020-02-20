Конкуренция за объекты недвижимости в Москве выросла более чем в 2,5 раза за три года

Средняя конкуренция на торгах по продаже объектов недвижимости в Москве выросла более чем в два с половиной раза за три года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент по конкурентной политике.

Если в 2016 году на один лот претендовали в среднем пять участников, то в 2019-м — 13.

Как заявил глава департамента Иван Щербаков, повысить интерес инвесторов удалось за счёт дополнительных способов реализации имущества.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье построили 4 млн квадратных метров нежилой недвижимости в 2019 году.