Конкуренция за объекты недвижимости в Москве выросла более чем в 2,5 раза за три года
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Департамент по конкурентной политике.
Если в 2016 году на один лот претендовали в среднем пять участников, то в 2019-м — 13.
Как заявил глава департамента Иван Щербаков, повысить интерес инвесторов удалось за счёт дополнительных способов реализации имущества.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье построили 4 млн квадратных метров нежилой недвижимости в 2019 году.