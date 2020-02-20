Эксперты заявили о росте интереса россиян к удалённой работе

В 2019 году жители России стали активнее интересоваться удалённой работой.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».

Если сравнивать с 2018 годом, то число поисковых запросов, связанных с дистанционной работой, увеличилось на 57%.

Такие объявления стали популярнее не только у соискателей (+21,7% резюме), но и у работодателей (+9,3% вакансий).

«Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов», — заявил управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

По его словам, по количеству резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.