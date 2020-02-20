Эксперты заявили о росте интереса россиян к удалённой работе

Короткая ссылка
В 2019 году жители России стали активнее интересоваться удалённой работой.
Эксперты заявили о росте интереса россиян к удалённой работе
  • © AFP

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».

Если сравнивать с 2018 годом, то число поисковых запросов, связанных с дистанционной работой, увеличилось на 57%.

Такие объявления стали популярнее не только у соискателей (+21,7% резюме), но и у работодателей (+9,3% вакансий).

«Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов», — заявил управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

По его словам, по количеству резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить