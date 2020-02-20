В Петербурге открылся саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов»

В Санкт-Петербурге открылся саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». Он проходит 20 и 21 февраля.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Участвуют представители десяти российских регионов и гости из других стран. В первый день им представят фильмы об Арктике. Также запланированы пленарные сессии.

Гости саммита оценят вопросы экологии и промышленной безопасности, а также обсудят социальные вопросы.

Во второй день планируется обсудить проекты, связанные с Арктикой, и цифровизацию экономики.

Ранее, как сообщалось на портале kp.ru, власти Якутии оценили перспективы развития Арктики.