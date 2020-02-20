В Ульяновской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка

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Депутаты заксобрания Ульяновской области поддержали кандидатуру Екатерины Смороды на должность уполномоченного по правам ребёнка.
В Ульяновской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Смороду выдвинула уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Как заявила новый ульяновский омбудсмен, она намерена уделять особое внимание адресной поддержке и конкретной помощи каждому ребёнку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Сморода также хочет подготовить ряд инициатив законодательного и организационного характера с учётом лучшего опыта и практик, реализуемых в России, и предложить создание координационного органа для разработки комплекса мер по улучшению жизни детей.

В 2019 году сообщалось, что в Крыму назначили министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

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