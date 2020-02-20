В Ульяновской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Смороду выдвинула уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Как заявила новый ульяновский омбудсмен, она намерена уделять особое внимание адресной поддержке и конкретной помощи каждому ребёнку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.
Сморода также хочет подготовить ряд инициатив законодательного и организационного характера с учётом лучшего опыта и практик, реализуемых в России, и предложить создание координационного органа для разработки комплекса мер по улучшению жизни детей.
В 2019 году сообщалось, что в Крыму назначили министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.