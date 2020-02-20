В Ульяновской области назначили нового уполномоченного по правам ребёнка

Депутаты заксобрания Ульяновской области поддержали кандидатуру Екатерины Смороды на должность уполномоченного по правам ребёнка.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Смороду выдвинула уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Как заявила новый ульяновский омбудсмен, она намерена уделять особое внимание адресной поддержке и конкретной помощи каждому ребёнку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Сморода также хочет подготовить ряд инициатив законодательного и организационного характера с учётом лучшего опыта и практик, реализуемых в России, и предложить создание координационного органа для разработки комплекса мер по улучшению жизни детей.

В 2019 году сообщалось, что в Крыму назначили министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.