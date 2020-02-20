В Московской области рассказали о ситуации с утилизацией мусора

Министр ЖКХ Московской области рассказал о ситуации с утилизацией отходов на территории региона.

«В регионе сегодня порядка 200 организаций осуществляют деятельность по утилизации строительных отходов и ТКО. Они имеют лицензию на деятельность по обращению с отходами», — приводит телеканал «360» слова Велиховского.

Он добавил, что деятельность по утилизации отходов на территории региона также ведут множество предприятий, работа которых не соответствует нормам экологического законодательства.

По словам главы ведомства, для борьбы с нарушениями региональное Министерство ЖКХ привлечёт инспекторов из Национального экологического корпуса, совместно с которыми в течение шести месяцев проверит организации, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.