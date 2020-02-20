В Совфеде оценили ситуацию с ценами на квартиры в новостройках

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский прокомментировал ситуацию с повышением цен на недвижимость.

По его словам, рост стоимости квартир в новостройках связан со сменой модели финансирования и переходом на эскроу-счета.

«Застройщик может за счёт снижения доли прибыли компенсировать рост. У него возникают издержки из-за запрета договоров долевого участия, а надо строить. Либо на свои, либо на кредитные средства. А в доступном жилье (особенно в регионах) — там прибыль застройщика очень небольшая, поэтому все издержки за счёт того, что уходит система долевого строительства, приходится вкладывать в цену», — пояснил Лисовский в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что количество мелких и средних застройщиков, которые готовы были продавать квадратные метры с небольшой прибылью, снижается. На рынке остаются крупные монополисты, устанавливающие выгодные для себя цены.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ростом цен на недвижимость в стране.