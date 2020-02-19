Эксперт рассказала о принципах здорового питания в офисе

Короткая ссылка
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, какими должны быть принципы здорового питания в офисе.
Эксперт рассказала о принципах здорового питания в офисе
  • Pixabay

«Положите в свой ланч-бокс несколько ингредиентов. Во-первых, сложные углеводы в виде овощей и цельнозерновых. Они не дадут быстро проголодаться. Во-вторых, жиры. Это разные виды растительного масла, авокадо, орехи, семечки», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, также необходимо помнить о клетчатке, которая содержится в бобовых, несладких фруктах, отрубях.

Как считает Денисенко, примерно половину объёма ланч-бокса должны занимать овощи.

Ранее заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить