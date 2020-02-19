Эксперт рассказала о принципах здорового питания в офисе

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, какими должны быть принципы здорового питания в офисе.

«Положите в свой ланч-бокс несколько ингредиентов. Во-первых, сложные углеводы в виде овощей и цельнозерновых. Они не дадут быстро проголодаться. Во-вторых, жиры. Это разные виды растительного масла, авокадо, орехи, семечки», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, также необходимо помнить о клетчатке, которая содержится в бобовых, несладких фруктах, отрубях.

Как считает Денисенко, примерно половину объёма ланч-бокса должны занимать овощи.

Ранее заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.