В Туве задержали экс-начальника отдела угрозыска по делу об убийстве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Туве.
По версии следователей, вечером 7 марта 2008 года мужчина, находившийся при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал незнакомого местного жителя. Возник конфликт. Подозреваемый с подчинённым вывезли молодого человека в безлюдное место и совершили убийство.
Через 11 лет у трассы Кызыл — Эрзин были найдены останки. Заведено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение.
Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.