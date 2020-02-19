В Туве задержали экс-начальника отдела угрозыска по делу об убийстве

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Экс-начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции УМВД по Кызылу и его подчинённый задержаны в рамках дела об убийстве.
В Туве задержали экс-начальника отдела угрозыска по делу об убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Туве.

По версии следователей, вечером 7 марта 2008 года мужчина, находившийся при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал незнакомого местного жителя. Возник конфликт. Подозреваемый с подчинённым вывезли молодого человека в безлюдное место и совершили убийство.

Через 11 лет у трассы Кызыл — Эрзин были найдены останки. Заведено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение.

Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.

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