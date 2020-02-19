В Карелии пресекли деятельность сбывавшей наркотики ОПГ

В Карелии пресекли деятельность организованной преступной группировки, участники которой занимались сбытом наркотиков не только на территории республики, но и в Санкт-Петербурге, Псковской и Новгородской областях.

Об этом сообщает Karelinform.ru.

В состав ОПГ входили 12 человек. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было изъято более трёх килограммов различных наркотических средств.

Отмечается, что СУ СК России по Карелии завело уголовное дело по 82 эпизодам сбыта препаратов.

Как заявили в пресс-службе регионального МВД, работа интернет-магазина, через который подозреваемые занимались продажей, пресечена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.