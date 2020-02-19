В Ставропольском крае завели дело против подростка, подозреваемого в убийстве бабушки

Короткая ссылка
В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении 14-летней девочки, подозреваемой в убийстве бабушки.
В Ставропольском крае завели дело против подростка, подозреваемого в убийстве бабушки
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, 13 февраля девочка поссорилась с 59-летней родственницей, которая сделала ей замечание о качестве уборки. В ходе ссоры внучка несколько раз ударила бабушку ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемую задержали. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить