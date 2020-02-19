В Ставропольском крае завели дело против подростка, подозреваемого в убийстве бабушки

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении 14-летней девочки, подозреваемой в убийстве бабушки.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, 13 февраля девочка поссорилась с 59-летней родственницей, которая сделала ей замечание о качестве уборки. В ходе ссоры внучка несколько раз ударила бабушку ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемую задержали. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.