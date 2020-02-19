В Ставропольском крае завели дело против подростка, подозреваемого в убийстве бабушки
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.
По предварительной информации, 13 февраля девочка поссорилась с 59-летней родственницей, которая сделала ей замечание о качестве уборки. В ходе ссоры внучка несколько раз ударила бабушку ножом. Пострадавшая скончалась на месте.
Подозреваемую задержали. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области завели дело об убийстве трёхмесячного ребёнка.