В Госдуме прокомментировали ситуацию с индексацией страховых пенсий

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила отрицательное заключение правительства на законопроект, предусматривающий возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В беседе с ФАН она отметила, что по этому поводу необходимо провести консультации.

«С одной стороны, правительство можно понять, потому что расходы на индексацию пенсий работающих россиян превысят 1 трлн рублей за три года. Это большая сумма, учитывая и предстоящие расходы на расширение программы маткапитала, и детские выплаты до трёх лет», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Она добавила, что если в Конституцию войдёт норма о том, что пенсии россиян должны индексироваться не реже одного раза в год, то это наверняка будет касаться и работающих пенсионеров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что 78% россиян заявили о желании получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной.