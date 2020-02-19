В Тюмени завели дело по факту сообщения о ложном минировании административного здания
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
На место выезжали сотрудники оперативных служб. Опасных предметов не обнаружено. Подозреваемый — ранее судимый 31-летний мужчина. Его задержали по месту жительства.
Свой поступок он объяснил желанием пошутить. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.
Летом 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.