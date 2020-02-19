В Тюмени завели дело по факту сообщения о ложном минировании административного здания

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В Тюмени завели уголовное дело по факту сообщения о ложном минировании административного здания.
В Тюмени завели дело по факту сообщения о ложном минировании административного здания
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

На место выезжали сотрудники оперативных служб. Опасных предметов не обнаружено. Подозреваемый — ранее судимый 31-летний мужчина. Его задержали по месту жительства.

Свой поступок он объяснил желанием пошутить. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дело возбудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Летом 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

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