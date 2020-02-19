Самолёт Новосибирск — Москва сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира

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Самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил незапланированную посадку в Тюмени из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, передаёт РИА Новости.
Самолёт Новосибирск — Москва сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира
  • РИА Новости

По данным пресс-службы перевозчика, в 07:20 мск в центр управления полётами поступило сообщение о том, что на рейсе 5N238 человеку стало плохо.

В 07:49 мск воздушное судно успешно приземлилось в тюменском аэропорту Рощино, проинформировал представитель компании. К борту были поданы несколько машин скорой помощи. Врачи диагностировали у 59-летнего пассажира инсульт, в настоящее время он госпитализирован.

Всего на борту находились 165 пассажиров. После всех необходимых операций Boeing 737 вылетел в Москву.

10 февраля сообщалось, что Boeing компании NordStar вернулся в аэропорт Красноярска из-за неубравшихся закрылков.

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