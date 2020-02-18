В Подмосковье рассказали о росте раскрываемости убийств в 2019 году

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В Главном управлении Следственного комитета России по Московской области подвели итоги работы за 2019 год.
В Подмосковье рассказали о росте раскрываемости убийств в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В 2019 году расследованием окончено 2672 уголовных дела, из которых 1825 — по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего в производстве следователей находилось 6110 уголовных дел», — заявил и. о. руководителя ведомства Сергей Данилов.

По его словам, в суд направлено 1897 уголовных дел.

Как отметил Данилов, раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК, выросла и составила 87,7%.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.

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