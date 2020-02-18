В Татарстане завершили расследование дела против посадившей сына за руль матери

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В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, посадившей шестилетнего сына за руль на скорости 130 км/ч.
В Татарстане завершили расследование дела против посадившей сына за руль матери
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СК России.

29-летняя жительница Набережных Челнов обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни, и применении насилия в отношении представителя власти.

Сам инцидент произошёл 10 ноября 2019 года на трассе М7 Москва — Уфа. Кроме того, 23 ноября в отделе полиции в Мамадыше женщина порвала составленные против неё административные протоколы и ударила сотрудницу полиции по руке. Она также разбросала документы, лежавшие в шкафу.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в СК России, женщина пять раз привлекалась к уголовной ответственности и 33 раза — к административной.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину оштрафовали из-за инцидента с ребёнком в каршеринге.

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