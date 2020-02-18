В Ростове-на-Дону завели дело против экс-директора социально-реабилитационного центра

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело против экс-директора социально-реабилитационного центра, не следившей за безопасностью детей.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Установлено, что женщина не в полной мере исполняла свои должностные обязанности, в связи с чем не была обеспечена безопасность троих воспитанников.

«По факту халатности завели уголовное дело, в данный момент проводятся следственные действия. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — отметили следователи.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге установили личности подростков, подозреваемых в нападении на школьников.