В Крыму завели ещё одно дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам

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В Крыму возбудили ещё одно уголовное дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам.
В Крыму завели ещё одно дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Фигурант — директор фирмы, строившей объект в Керчи. По данным следователей, он умышленно передал в городскую собственность многоэтажный дом, который не был подключён к газоснабжению.

Дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере и сбыте небезопасного товара.

Ранее следователи возбудили дело против и. о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи.

URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.

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