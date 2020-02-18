В Крыму завели ещё одно дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам

В Крыму возбудили ещё одно уголовное дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Фигурант — директор фирмы, строившей объект в Керчи. По данным следователей, он умышленно передал в городскую собственность многоэтажный дом, который не был подключён к газоснабжению.

Дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере и сбыте небезопасного товара.

Ранее следователи возбудили дело против и. о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи.

URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.