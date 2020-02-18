Москва и Петербург возглавили рейтинг незаконной онлайн-продажи алкоголя

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область возглавили рейтинг незаконной онлайн-продажи алкоголя.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в сети интернет «Щит» (ЦМАПИ).

Мониторинг проводили с 1 ноября 2019-го по 1 февраля 2020 года. Специалисты составили карту незаконной онлайн-продажи спиртного.

В список также попали Краснодарский край, Московская область, Красноярский край, Ростовская область, Якутия, Татарстан и Новосибирская область.

«Несмотря на запреты и принимаемые меры, оборот алкоголя в интернете не снижается. Мошенники используют всякие уловки, социальные сети, даже раздают инструкции, как открыть подобный бизнес», — заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По его словам, необходимо помнить, что на таких площадках продают непроверенный безакцизный товар.

Ранее эксперт по алкоголю Борис Родионов в беседе с ФАН прокомментировал рейтинг российских регионов, лидирующих по объёму потребления водки.