Подростку грозит до 10 лет колонии за продажу наркотиков в Калужской области

Подростку грозит до 10 лет колонии за продажу наркотических средств в Калужской области.

Об этом сообщает kp40.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По информации следователей, 16-летний обвиняемый получал от куратора данные о тайнике с наркотиками через мобильное приложение. Он забирал препараты и делал закладки в Калуге.

«Подросток не окончил 9-й класс школы, ввёл единственного близкого человека — свою мать — в заблуждение относительно намерений продолжить обучение в профессиональном училище», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что затем подросток и сам стал употреблять наркотики. На полученные преступным путём средства он снимал квартиры в престижных районах и ни в чём себе не отказывал. В общей сложности обвиняемый потратил более 500 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.