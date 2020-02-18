В Калужской области рассказали о проверке после нападения стаи собак на ребёнка

В калужском региональном управлении Следственного комитета рассказали о проверке после нападения стаи собак на девочку в посёлке Воротынск.

Об этом сообщает kp40.ru.

Как рассказала мать потерпевшей Светлана Скрипкина, агрессивные животные преследовали девочку до подъезда. После происшествия она обратилась в травмпункт областной больницы в Анненках.

«У ребёнка укушенная рана и сильный испуг. Теперь полгода прививки от бешенства», — пояснила она.

По словам местных жителей, в посёлке живут бездомные собаки, которые представляют опасность для окружающих.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.