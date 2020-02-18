Диетолог дала рекомендации по приготовлению низкокалорийных блинов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как приготовить низкокалорийные блины на Масленицу.

В беседе с сайтом «Москва 24» она подчеркнула, что калорийность блинов можно уменьшить за счёт основы.

«Делать их не на молоке, не на сливках, а на минеральной воде, нежирном кефире, даже можно делать на пиве, поскольку алкоголь от термической обработки улетучивается», — отметила Соломатина.

По её словам, такие блины можно употреблять с рыбой или овощами.

Специалист также рекомендовала использовать цельнозерновую или гречневую муку.

Кроме того, диетолог посоветовала выпекать блины на хорошо раскалённой сковородке без масла.

Для меньшей калорийности Соломатина предложила использовать овощные начинки: капусту, морковь, а также грибы или фрукты.

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