Мать школьника прокомментировала инцидент с участием сына и учительницы в Псковской области

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Мать старшеклассника Татьяна Скуратова прокомментировала инцидент с участием сына и учительницы в Псковской области.
Мать школьника прокомментировала инцидент с участием сына и учительницы в Псковской области
  • РИА Новости

В интернет попало видео, где подросток ударил преподавательницу, которая выдернула из-под него стул.

В беседе с телеканалом «360» Скуратова отметила, что ролик снят не до конца. Через 15 минут после конфликта женщина приходила к учительнице и обсуждала произошедшее.

«Мой ребёнок в психиатрической больнице не лежит. Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки», — заявила Скуратова.

По её словам, сын раскаивается в случившемся. Как утверждает мать, мальчик уже был у преподавателя и извинялся.

«Она его простила, сын её, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться», — уточнила женщина.

Скуратова также заявила, что преподаватель уволилась из школы сразу после нападения.

В школе рассказали, что подросток находится на больничном, а учительница не имеет к нему никаких претензий.

В декабре URA.RU сообщало, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку сообщений о нападении с молотком на учительницу русского языка и литературы ученика девятого класса школы №24.

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