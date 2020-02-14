Белгородские чиновники начнут носить униформу
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Белгорода.
Согласно эскизам формы, одежда выполнена в тёмно-синих тонах, форма разработана в летнем и зимнем вариантах, она также делится на повседневную и парадную.
Женский вариант формы предусматривает рубашку и брюки для повседневного ношения, а для парадного — рубашку и юбку.
«В середине весны в неё облачатся 90 специалистов городских управ. В перспективе это нововведение может распространиться и на других должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Это ряд сотрудников комитета имущественных и земельных отношений, управления потребительского рынка, некоторые специалисты департамента городского хозяйства», — сообщили в белгородской мэрии.
Первыми в форму оденутся сотрудники управления административной технической инспекции.
Ранее в России предложили запретить свободную продажу полицейской формы.
Обращение в Госдуму поступило от общественного движения «За безопасность». Авторы обращения отметили, что в стране выросло число преступлений, которые были совершены злоумышленниками с использованием полицейской формы.