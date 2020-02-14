Татьяна Воробьёва назначена помощником Мишустина

Короткая ссылка
Татьяна Воробьёва назначена помощником российского премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Татьяна Воробьёва назначена помощником Мишустина
  • РИА Новости

«Назначить Воробьёву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства России Михаила Мишустина на время исполнения Михаилом Мишустиным полномочий председателя правительства России», — говорится в документе.

Другим документом Мишустин назначил Михаила Синелина замруководителя секретариата председателя правительства страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин включил Мишустина в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с другими странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить