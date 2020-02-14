Татьяна Воробьёва назначена помощником Мишустина
- РИА Новости
«Назначить Воробьёву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства России Михаила Мишустина на время исполнения Михаилом Мишустиным полномочий председателя правительства России», — говорится в документе.
Другим документом Мишустин назначил Михаила Синелина замруководителя секретариата председателя правительства страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин включил Мишустина в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с другими странами.