В Северной Осетии экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в убийстве

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В Северной Осетии бывший сотрудник прокуратуры задержан по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает СК России.
В Северной Осетии экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в убийстве
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что в ближайшее время 57-летнему мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

По данным следствия, 4 января в селе Кобань Пригородного района пропала 44-летняя женщина. 13 февраля при осмотре территории домовладения, где она проживала с сожителем, было обнаружено её тело.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

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