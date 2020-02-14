В Северной Осетии экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в убийстве
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Отмечается, что в ближайшее время 57-летнему мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.
По данным следствия, 4 января в селе Кобань Пригородного района пропала 44-летняя женщина. 13 февраля при осмотре территории домовладения, где она проживала с сожителем, было обнаружено её тело.
Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее суд в Пермском крае арестовал 41-летнего жителя Соликамска, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.