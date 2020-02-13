В АРБ оценили ситуацию с ипотекой в России

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил ситуацию с ипотекой в стране.
В АРБ оценили ситуацию с ипотекой в России
  • РИА Новости

«Банки не работают в убыток. Если государство ставит вопрос, что надо снижать стоимость фондирования, значит, государство должно над этим поработать, потому что средства для банков стоят дорого», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, именно государство и Центробанк ответственны за кредитную политику страны.

Свою позицию по данному вопросу высказала и эксперт рынка недвижимости Наталья Словесникова. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она отметила, что у правительства и ЦБ есть пространство для манёвра, чтобы влиять на ипотечные ставки.

«Ведь стоимость этих кредитов зависит от того, по какой цене банки покупают деньги у ЦБ, а это вопрос ключевой ставки регулятора», — сказала она.

Как пояснила Словесникова, ключевая ставка постепенно снижается и является в целом определяющим фактором для снижения цен на кредиты.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%.

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