В Подмосковье подвели итоги акции по утилизации электротехники

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В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали об итогах акции «Школа утилизации: электроника».
В Подмосковье подвели итоги акции по утилизации электротехники
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства, всего в акции приняли участие 730 организаций, которые собрали 1020 тонн ненужной техники.

При этом лидерами по количеству собранной техники стали Бронницы, Коломна и Руза.

«Я благодарю всех, кто принял участие в акции. С каждым годом вас становится всё больше, растут объёмы сбора и переработки утильной электроники», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его мнению, в настоящее время рождается новый тренд, основанный на разумном производстве, потреблении и заботе об окружающей среде.

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