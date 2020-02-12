Комитет Госдумы отправил на доработку проект о значимых IT-ресурсах
Как заявил председатель комитета Александр Хинштейн, многие положения проекта не согласуются с действующим законодательством, информирует РИА Новости.
По его словам, такой единственный критерий для признания информационного ресурса значимым, как возможность сбора информации о пользователях, можно отнести к абсолютно любому сайту и странице в интернете ввиду фиксации ими сведений о посетителях.
«Комитет предлагает автору законопроекта его забрать и изменить до внесения в дальнейшем, в первом чтении», — сказал он.
В свою очередь, автор инициативы, член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что официально запросит полученные на инициативу отзывы, «радикально» изучит все замечания, предложения.
Он также сообщил о планах обозначить комитету свою позицию в письменном виде.
Ранее сообщалось о внесении в Государственную думу законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
В ноябре 2019 года Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.