В Свердловской области рассказали об итогах борьбы с фальшивыми купюрами
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Сыщиками установлено 17 сбытчиков, задокументирована их причастность к 40 фактам противоправной деятельности», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.
По его словам, 98% поддельных банкнот изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые не могут самостоятельно выявить признаки подделки и принимают фальшивые купюры в качестве средств оплаты.
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят инструктажи для кассиров и работников сферы обслуживания.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр.