В Свердловской области рассказали об итогах борьбы с фальшивыми купюрами

В Свердловской области изъяли 119 фальшивых денежных купюр и завели 263 уголовных дела в 2019 году, заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сыщиками установлено 17 сбытчиков, задокументирована их причастность к 40 фактам противоправной деятельности», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.

По его словам, 98% поддельных банкнот изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые не могут самостоятельно выявить признаки подделки и принимают фальшивые купюры в качестве средств оплаты.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят инструктажи для кассиров и работников сферы обслуживания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр.