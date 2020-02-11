В Свердловской области рассказали об итогах борьбы с фальшивыми купюрами

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В Свердловской области изъяли 119 фальшивых денежных купюр и завели 263 уголовных дела в 2019 году, заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В Свердловской области рассказали об итогах борьбы с фальшивыми купюрами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сыщиками установлено 17 сбытчиков, задокументирована их причастность к 40 фактам противоправной деятельности», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.

По его словам, 98% поддельных банкнот изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые не могут самостоятельно выявить признаки подделки и принимают фальшивые купюры в качестве средств оплаты.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят инструктажи для кассиров и работников сферы обслуживания.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр.

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