В Еврейской АО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство области.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
Так, в регионе введён режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования.
Как уточняется, в настоящее время на территории региона заболевших новым типом коронавируса нет.
Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.