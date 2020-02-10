В Еврейской АО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

На территории Еврейской автономной области ввели режим повышенной готовности в связи с ситуацией с новым типом коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

Так, в регионе введён режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования.

Как уточняется, в настоящее время на территории региона заболевших новым типом коронавируса нет.

Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.