Минтранс назвал невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

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В пресс-службе министерства транспорта России сообщили, что увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным.

Об этом информирует ТАСС.

В ведомстве пояснили, что «увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов».

В Минтрансе отмечают, что «разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жёстких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечёт значительные издержки владельцев ТС».

Ранее специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. 

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с URA.RU прокомментировал эту инициативу.

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