В Москве наградили лучшие аэропорты страны

Церемония награждения премии «Воздушные ворота России» прошла 5 февраля в Москве.

Как сообщает URA.RU, в номинации «Лучший аэропорт» абсолютными лидерами стали аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга — Внуково, Пулково и Шереметьево, которые ежегодно принимают более 15 млн пассажиров.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге стал лучшим в категории 4—7 млн пассажиров в год, а также в номинации в номинации «Лучший инфраструктурный проект для грузовых авиаперевозок».

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума NAIS в Москве.

Ранее интернет-издание Inforeactor со ссылкой на статистику Росавиации сообщало, что российские аэропорты в 2019 году обслужили 220,9 млн человек.