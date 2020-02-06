В Москве наградили лучшие аэропорты страны

Короткая ссылка
Церемония награждения премии «Воздушные ворота России» прошла 5 февраля в Москве.

Как сообщает URA.RU, в номинации «Лучший аэропорт» абсолютными лидерами стали аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга — Внуково, Пулково и Шереметьево, которые ежегодно принимают более 15 млн пассажиров.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге стал лучшим в категории 4—7 млн пассажиров в год, а также в номинации в номинации «Лучший инфраструктурный проект для грузовых авиаперевозок».

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума NAIS в Москве.

Ранее интернет-издание Inforeactor со ссылкой на статистику Росавиации сообщало, что российские аэропорты в 2019 году обслужили 220,9 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить