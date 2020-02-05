Эвакуировавшие россиян из Ухани специалисты пройдут медобследование

Специалисты Минобороны России, которые эвакуировали россиян из китайского города Ухань, пройдут углублённое медицинское обследование, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, весь лётный состав, военные медики и другие специалисты направлены в одно из учреждений Министерства обороны.

Там они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени, проинформировали в министерстве.

Ранее в Тюмень прибыли два самолёта российских ВКС с гражданами, эвакуированными из КНР из-за распространения коронавирусной инфекции.