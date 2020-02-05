Эвакуировавшие россиян из Ухани специалисты пройдут медобследование

Короткая ссылка
Специалисты Минобороны России, которые эвакуировали россиян из китайского города Ухань, пройдут углублённое медицинское обследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Эвакуировавшие россиян из Ухани специалисты пройдут медобследование
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как отмечается, весь лётный состав, военные медики и другие специалисты направлены в одно из учреждений Министерства обороны.

Там они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени, проинформировали в министерстве.

Ранее в Тюмень прибыли два самолёта российских ВКС с гражданами, эвакуированными из КНР из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить