Эвакуировавшие россиян из Ухани специалисты пройдут медобследование
- © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Как отмечается, весь лётный состав, военные медики и другие специалисты направлены в одно из учреждений Министерства обороны.
Там они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени, проинформировали в министерстве.
Ранее в Тюмень прибыли два самолёта российских ВКС с гражданами, эвакуированными из КНР из-за распространения коронавирусной инфекции.