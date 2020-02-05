ЕР обсудит с Минздравом закупку незарегистрированных лекарств

Партия «Единая Россия» вместе с Министерством здравоохранения и благотворительными фондами обсудит механизм закупки не зарегистрированных в России лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сейчас Минздравом предлагается создать единый механизм обеспечения нуждающихся детей незарегистрированными препаратами, который будет действовать до конца 2023 года. За это время либо будет налажено производство этих препаратов российскими предприятиями, либо иностранные препараты пройдут регистрацию», — заявила заместитель секретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина.

Она сообщила, что в ближайшее время на площадке партии должна пройти новая встреча с представителями Минздрава, Минпромторга, МВД, благотворительных фондов, на которой будет обсуждаться предложенный порядок регулярных закупок незарегистрированных лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект постановления, утверждающего правила ввоза в страну незарегистрированных препаратов.