В Петербурге ведут поиск пропавшего 14 января студента из Ижевска

В Петербурге пропал студент пятого курса Санкт-Петербургского медицинского университета Сергей Павлов. Поисками занимаются родственники, друзья, поисковые отряды и следственные органы.

Об этом сообщает izhlife.ru.

По имеющимся данным, в день исчезновения, 14 января, Павлов, который приехал учиться в Петербург из Ижевска, как обычно вышел с работы (он медбрат в больнице при университете). Он должен был пойти домой, но около 11:00, как утверждается, сел в метро и отправился в противоположную сторону, до конечной станции «Парнас». Отследить его путь дальше не удалось.

Мобильный телефон Павлова включили в 23:30 в деревне Хиттолово. Местных жителей опросили, но ни телефона, ни самого студента не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

«Нам сказали, что отправлены все возможные запросы и ходатайства в суд. Суд должен вынести решения по транзакциям по карте, по детализации звонков. Точнее, данные-то уже есть, но следствие занимается бумагами. И сейчас они официально всё оформляют, грубо говоря. Но как это реально способствует продвижению дела, нам неизвестно», — рассказала невеста студента Софья.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.