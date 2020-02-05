Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.

«Не рассматриваем», — приводит РИА Новости слова замглавы Минсельхоза Максима Увайдова.

Он отметил, что информация о том, чтобы коронавирус передавался через продукты питания, отсутствует.

Ранее в СМИ появились сообщения о подорожании продуктов питания на Дальнем Востоке из-за временного ограничения движения через границу с Китаем. Федеральная антимонопольная служба проверит розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.