Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР
- РИА Новости
«Не рассматриваем», — приводит РИА Новости слова замглавы Минсельхоза Максима Увайдова.
Он отметил, что информация о том, чтобы коронавирус передавался через продукты питания, отсутствует.
Ранее в СМИ появились сообщения о подорожании продуктов питания на Дальнем Востоке из-за временного ограничения движения через границу с Китаем. Федеральная антимонопольная служба проверит розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.