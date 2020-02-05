Росгвардия обеспечит безопасность эвакуированных из Хубэя россиян

Росгвардия обеспечит безопасность в районе размещения эвакуированных из китайской провинции Хубэй россиян. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Росгвардии Владимир Рыбин.

«Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении ряда ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных россиян», — говорится в сообщении на странице оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

В ведомстве добавили, что для личного состава обеспечен комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Уточняется, что в районе размещения сформирован запас медицинского имущества и средств индивидуальной защиты, а также необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов.

Ранее сообщалось, что Тюменский загородный центр полностью готов к приёму россиян, прибывающих на карантин из Китая.