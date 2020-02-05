Защита фигуранта дела о пожаре в Томской области обжаловала арест

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Защита директора компании по переработке древесины ООО «Гринвуд», чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, обжаловала решение об её аресте.

«Вчера поступила апелляционная жалоба по почте от адвоката», — заявил РИА Новости представитель Кировского районного суда Томска.

Ранее сообщалось, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта 2020 года.

Как заявил на заседании следователь, после пожара обвиняемая уехала в другой регион и скрывалась от органов следствия, пока её местонахождение не установили сотрудники томского УФСБ.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.

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