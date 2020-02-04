Новый посол США вручит Путину верительные грамоты 5 февраля

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Новый американский посол в России Джон Салливан 5 февраля в числе глав диппредставительств других стран вручит российскому президенту Владимиру Путину верительные грамоты.
Новый посол США вручит Путину верительные грамоты 5 февраля
  • © пресс-служба посольства США

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. 

Отмечается, что церемония вручения будет проходить в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

В рамках мероприятия Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. 

Ранее Салливан в беседе с RT и РИА Новости заявил, что хоккей помогает разбить лёд в беседах между американцами и россиянами.

Это был первый разговор нового американского посла с российскими журналистами.

16 января Джон Салливан прибыл в Москву.

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