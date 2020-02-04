Новый посол США вручит Путину верительные грамоты 5 февраля
- © пресс-служба посольства США
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что церемония вручения будет проходить в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
В рамках мероприятия Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Ранее Салливан в беседе с RT и РИА Новости заявил, что хоккей помогает разбить лёд в беседах между американцами и россиянами.
Это был первый разговор нового американского посла с российскими журналистами.
16 января Джон Салливан прибыл в Москву.