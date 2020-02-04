Специалисты МЧС уничтожили фугасную авиабомбу в Крыму

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Пиротехники МЧС провели операцию по уничтожению фугасной авиабомбы, которая была найдена на территории села Каменоломня в Сакском районе Крыма.
Специалисты МЧС уничтожили фугасную авиабомбу в Крыму
  • © ГУ МЧС России по Крыму

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Подозрительный предмет был обнаружен на открытой территории села Каменоломня Сакского района. В результате обследования специалистами-пиротехниками он идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 100 кг (ФАБ-100 — 1 ед). Боеприпас был успешно извлечён, погружён на специальный автомобиль и доставлен на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожен», — пояснили в ведомстве.

При проведении повторного обследования территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее РИА Новости Крым сообщало об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны.

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