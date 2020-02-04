Заксобрание Севастополя утвердило соглашение о границах с Крымом

Законодательное собрание Севастополя утвердило соглашение о границах с Крымом. Документ принят в двух чтениях.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«При уточнении описания границ мы руководствовались теми документами, которые могут подтвердить ранее принятые границы», — заявил и. о. директора городского Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Со своей стороны, вице-губернатор Денис Солодовников сказал, что соблюдена точность, учтено всё, изменения границ не происходило.

Соглашение также должен одобрить Государственный совет Крыма.

Ранее сообщалось, что на заседании правительства Севастополя одобрили законопроект о границах с Крымом.