В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка-2020»

Военнослужащие ЧФ приняли участие в патриотической акции «Бескозырка-2020», посвящённой 77-й годовщине высадки морского десанта на Малую землю в ходе Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 АН в поселок Южная Озерейка», — отметили в пресс-службе.

Всего в ежегодной военно-патриотической акции приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Новороссийского гарнизона, было задействовано десять единиц военной техники и артиллерийских орудий.

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