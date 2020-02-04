В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка-2020»

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Военнослужащие ЧФ приняли участие в патриотической акции «Бескозырка-2020», посвящённой 77-й годовщине высадки морского десанта на Малую землю в ходе Великой Отечественной войны.
В Новороссийске прошла военно-патриотическая акция «Бескозырка-2020»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 АН в поселок Южная Озерейка», — отметили в пресс-службе.

Всего в ежегодной военно-патриотической акции приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Новороссийского гарнизона, было задействовано десять единиц военной техники и артиллерийских орудий.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию Победы.

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