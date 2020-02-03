В Приморье проводят проверку по факту пожара, из-за которого многодетная семья осталась без дома

В Приморском крае проводят проверку по факту пожара, из-за которого многодетная семья осталась без дома.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в селе Владимиро-Александровское в ночь на 1 февраля. Сгорело жильё женщины и девяти детей. Пострадавших нет.

«По данному факту организована доследственная проверка, выясняется причина пожара. Кроме того, многодетной матери будет оказана правовая помощь», — заявили в ведомстве.

В настоящее время семья проживает у родственников.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.