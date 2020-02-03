Эксперт оценил достижения России в области цифровизации

Политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян оценил достижения России в области цифровизации.

«Мы даже не заметили, как наша жизнь уже стала цифровая. Приложения госуслуг, Сбербанка, налоговых, фильмы, музыка, книги — всё стало в цифре», — сказал он в беседе с Newinform.

Как считает эксперт, России необходимо продолжать развивать такие технологии, но не делать из этого самоцель.

По словам Гаспаряна, необходимо вдумчиво и правильно интегрировать то, что есть, в действующую среду.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.