Эксперт прокомментировала идею о штрафах за нарушение тишины

Адвокат Елена Пономарёва прокомментировала предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.

«Создание сложных механизмов и дополнительных контрольных структур нецелесообразно, поскольку механизм контроля и привлечения к ответственности должен быть простым и прозрачным», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, вполне достаточно полномочий участкового, а также государственной жилищной инспекции.

Как отметила Пономарёва, реальной практики доказывания наличия источника шума у соседей почти нет, а в многоквартирном доме источников такого шума может быть много.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе со «Взглядом» выразил мнение, что если речь идёт о взаимодействии с соседями, то законопроект должен регулировать отношения между людьми и давать им возможность в суде с этим разбираться без какого-либо сильного участия государства.

«Как можно зафиксировать шум соседей, если он не системный? Что, его будут записывать на телефон, одновременно снимая на телевизоре время? Понятно, что если люди «гуляют» несколько часов, то достаточно просто вызвать полицию», — сказал депутат.

Он добавил, что для решения конфликтов, связанных с шумом, достаточно и региональных штрафов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая является одним из авторов поправок в КоАП по введению штрафов за шум в жилых домах, прокомментировала новую законодательную инициативу.