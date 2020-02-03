В Туле госпитализирован вернувшийся из КНР двухлетний ребёнок

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Двухлетний ребёнок, недавно вернувшийся из китайской провинции Хайнань, госпитализирован в Туле с повышенной температурой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как отмечается, госпитализация прошла в соответствии с требованиями санитарных правил о пациентах, у которых не исключается заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией.

«Пациент находится в изолированном боксе, проведён забор всех необходимых анализов для установления диагноза», — приводит РИА Новости сообщение.

31 января стало известно, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба инфицированных являются гражданами КНР.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс., скончался 361 человек. 

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