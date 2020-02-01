СК проверит угрозы бабушке оставленных в Шереметьеве детей

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Отец двух мальчиков, оставленных в московском аэропорту Шереметьево, по данным следствия, высказывал угрозы в адрес бабушки детей. Следственный комитет даст оценку его действиям.
СК проверит угрозы бабушке оставленных в Шереметьеве детей
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики», — заявила она.

По её словам, при наличии оснований в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что дети доставлены в Комсомольск-на-Амуре и переданы бабушке.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.  

По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними. Возбуждено уголовное дело.

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