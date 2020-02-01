СК проверит угрозы бабушке оставленных в Шереметьеве детей

Отец двух мальчиков, оставленных в московском аэропорту Шереметьево, по данным следствия, высказывал угрозы в адрес бабушки детей. Следственный комитет даст оценку его действиям.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних и без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики», — заявила она.

По её словам, при наличии оснований в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что дети доставлены в Комсомольск-на-Амуре и переданы бабушке.

26 января сообщалось, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения.

По его словам, он поступил так из-за безденежья, надеялся найти работу и вернуться за ними. Возбуждено уголовное дело.