В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости в России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе увеличить штраф за превышение скорости.
В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости в России
  • РИА Новости

«Увеличение штрафов за превышение скорости должно было быть — это факт, это давно предполагалось. Но в три-шесть раз — это чрезмерно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Что касается накопительных баллов, то, по словам Емельянова, это известная тема, которая не дала эффекта.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» оценил предложение ужесточить наказание за нарушение ПДД.

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