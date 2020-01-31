В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости в России
- РИА Новости
«Увеличение штрафов за превышение скорости должно было быть — это факт, это давно предполагалось. Но в три-шесть раз — это чрезмерно», — заявил он в беседе с Inforeactor.
Что касается накопительных баллов, то, по словам Емельянова, это известная тема, которая не дала эффекта.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе со «Взглядом» оценил предложение ужесточить наказание за нарушение ПДД.