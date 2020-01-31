Эксперт оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал возможные последствия приостановки поставок гаджетов из Китая в Россию на две недели в связи с распространением коронавируса.
Эксперт оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая
  • РИА Новости

По мнению специалиста, двухнедельное отсутствие поставок никак не отразится на российском рынке, но дальнейшая задержка может привести к значительному повышению цен.

«На сегодняшний день пока всё идёт по плану, потому что есть такое понятие, как лунный Новый год (китайский Новый год), поставок в рамках него никогда не происходит. То, что продлили каникулы ещё на неделю и заводы не будут работать, пока не сказывается ни на ценах, ни на поставках. Но если 10 февраля ещё продлят каникулы, то тогда начнутся проблемы», — пояснил Муртазин в беседе со «Взглядом».

По его словам, электроника из Китая на российском рынке занимает около половины оборота, и в случае продления каникул может начаться умеренный дефицит всех видов таких товаров, который спровоцирует повышение цен.

31 января китайские производители смартфонов, а также американская Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за распространения коронавируса.

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