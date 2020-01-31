Эксперт оценил возможные последствия приостановки поставок смартфонов из Китая
- РИА Новости
По мнению специалиста, двухнедельное отсутствие поставок никак не отразится на российском рынке, но дальнейшая задержка может привести к значительному повышению цен.
«На сегодняшний день пока всё идёт по плану, потому что есть такое понятие, как лунный Новый год (китайский Новый год), поставок в рамках него никогда не происходит. То, что продлили каникулы ещё на неделю и заводы не будут работать, пока не сказывается ни на ценах, ни на поставках. Но если 10 февраля ещё продлят каникулы, то тогда начнутся проблемы», — пояснил Муртазин в беседе со «Взглядом».
По его словам, электроника из Китая на российском рынке занимает около половины оборота, и в случае продления каникул может начаться умеренный дефицит всех видов таких товаров, который спровоцирует повышение цен.
31 января китайские производители смартфонов, а также американская Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за распространения коронавируса.