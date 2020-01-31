В Крыму рассказали о разработке плана мероприятий по предупреждению коронавируса

Власти Крыма разработали план мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории республики коронавируса нового типа.

Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Утвердить прилагаемый план организационных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», — цитирует «Крыминформ» распоряжение губернатора.

План, в частности, предполагает обеспечение поддержания неснижаемого запаса противовирусных препаратов, определение медицинских организаций для госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, организацию и проведение обучения медиков.

Также в плане перечислен алгоритм действий при обнаружении больных инфекцией нового типа.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал изданию «Взгляд» решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.